Mercato - OM : Une star poussée au départ ?

Thomas Bourseau

Didier Drogba fait partie des attaquants les plus en vus du début du XIème siècle et en grande partie en raison de ses performances XXL à Chelsea. Néanmoins, avant les Blues, Drogba évoluait à l’OM, club qu’il ne souhaitait pas quitter à l’été 2004. Mais l’Olympique de Marseille ne lui a pas donné le choix comme il l’a confié en octobre dernier.

De grands attaquants se sont succédés du côté de l’OM. Bien avant Pierre-Emerick Aubameyang, Alexis Sanchez, Mario Balotelli ou encore Mamadou Niang, l’Olympique de Marseille disposait en ses rangs d’un certain Didier Drogba. Certes, Drogba n’a effectué qu’une seule saison à Marseille avant de s’envoler à Chelsea où il a absolument tout gagné. Néanmoins, cela a suffi pour entrer dans les coeurs des supporters de l’Olympique de Marseille.

«J'ai tout donné»

« C'est comme si tu avais donné à un supporter de l'OM, des South Winners ou de Jean Bouin, un maillot marseillais et tu lui dis : tiens, tu vas jouer pour l'OM pendant un an. Il va tout donner, tout. Moi, c'était pareil. J'ai tout donné ». Voici le message que confiait Didier Drogba pour Zack Nani en Roue Libre en octobre dernier. Didier Drogba a fait peut-être un trop peu d’effet à son goût à l’OM. Si bien que l’OM n’ait pas eu d’autre choix à l’été 2004 d’accepter une grosse offre de Chelsea sous l’impulsion de José Mourinho, tout juste sacré champion d’Europe avec Porto.

«J'appelle mon agent et je dis que je ne veux pas partir, que je ne comprends pas»