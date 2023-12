Mercato - PSG : Surprise, le Real Madrid n’est plus seul pour Mbappé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En 2021, le PSG et le Real Madrid s’étaient livré une grosse bataille pour la signature de Kylian Mbappé, la formation parisienne sortant gagnante du duel avec la prolongation de l’international français. Un nouveau feuilleton prend forme en 2024, et d’autres clubs pourraient venir jouer les trouble-fêtes dans ce dossier.

Nouvelle année, et nouveau feuilleton pour Kylian Mbappé. À partir du 1er janvier 2024, la star du PSG sera autorisée à discuter avec le club de son choix en vue de la saison prochaine, et tous les regards sont d’ores et déjà tournés sur le Real Madrid, qui a essuyé de nombreux échecs ces dernières années. Pour l’heure, le PSG resterait serein malgré la situation contractuelle de sa star et les autres clubs qui restent à l’affût.



Tuchel lance une invitation à Mbappé

Car le Real Madrid pourrait ne pas être l’unique club à vouloir tenter sa chance avec Kylian Mbappé, d’autant qu’à 25 ans, son arbitrage repose plus que jamais sur des critères sportifs. Avec Thomas Tuchel à sa tête, le Bayern Munich n’aurait pas écarté l’idée de se positionner sur le capitaine des Bleus selon les informations divulguées par Sport1 en novembre. « Kylian, c'est Kylian. Il est extraordinaire. Il est très intelligent , déclairait à la même période Thomas Tuchel au micro de Canal+. Il sait ce qu'il veut. Nous avons une bonne relation. S'il le veut, je viens le chercher à vélo (rires). Mais je ne pense pas que ça va être la réalité ». Une invitation lancée sur le ton de l’humour qui pourrait avoir un fond de vérité, alors que l’ancien entraîneur du PSG avait noué une excellente relation avec l’attaquant.

Liverpool prêt à relancer le dossier ?