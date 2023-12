Mercato - PSG : Son rêve va tomber à l’eau à Paris

Thomas Bourseau

Au PSG depuis le 10 juin 2022, Luis Campos n’a toujours pas mis la main sur sa recrue rêvée qu’est Bernardo Silva comme le10sport.com vous le révélait en août 2022. Et après un deuxième échec consécutif à l’été 2023, il se pourrait que malgré la belle opportunité de marché que représenterait Silva en 2024, que le PSG ne fasse pas le maximum pour le recruter. Explications.

Luis Campos est en poste depuis l’été 2022 au PSG. Le conseiller football du club de la capitale est en quête du recrutement de Bernardo Silva qui est même sa signature rêvée comme révélée par le10sport.com en août de la même année. Malgré un échec dans son recrutement et une offre de 80M€ repoussée par Manchester City, le PSG est revenu à la charge à la dernière intersaison.

«On ne le vend pas»

Mais une fois encore, le Paris Saint-Germain s’est heurté à un mur. Si bien que dès le début du mois d’août 2023, le dossier a été refermé par le PSG. C’est en effet ce que révélait une source proche de l’opération au Parisien . « À chaque fois que nous avons contacté Manchester City pour Bernardo, la réponse a toujours été la même : On ne le vend pas car il n’existe pas un autre joueur au monde comme lui. C’est pour ça que nous gardons Bernardo ».

Une clause libératoire de 58M€, un intérêt moins présent pour Bernardo Silva ?

Et maintenant ? Bernardo Silva a prolongé son contrat d’une saison à Manchester City en affirmant dans la foulée de l’annonce sa volonté de poursuivre chez le champion d’Angleterre et d’Europe. Pour autant, une clause libératoire de 58M€ a été incluse dans le deal convenu entre Manchester City et Bernardo Silva qui sera d’ailleurs effective durant l’été 2024. La chance du PSG ? En coulisses, il a été spécifié ces dernières semaines que le recrutement de Bernardo Silva ne serait plus jugé comme étant une priorité par les hauts dirigeants du Paris Saint-Germain. Le rêve de Luis Campos pourrait donc tomber à l’eau.