Mercato - OM : Recalée par le PSG, une recrue jubile !

Thomas Bourseau

L’OM a mis la main sur Pierre-Emerick Aubameyang à l’occasion du dernier mercato estival. Un très joli coup pour le club phocéen qui a recruté un joueur recalé par le PSG quelques années plus tôt. Mais pour Aubameyang, pas le temps pour les regrets. Pire, le Gabonais semble heureux de ce coup du destin.

Pierre-Emerick Aubameyang a bien voyagé depuis son départ de l’ASSE en 2013. En effet, le Gabonais a rebondi du côté du Borussia Dortmund où il s’est véritablement révélé aux yeux de l’Europe. Néanmoins, à l’été 2017, un retour en France aurait pu se concrétiser. Et pas n’importe où : au Paris Saint-Germain !

«Au début du mois de juin, j’avais rencontré Nasser Al-Khelaïfi»

En effet, le président Nasser Al-Khelaïfi voulait faire de Pierre-Emerick Aubameyang l’une de ses recrues phares de l’été 2017 avant même que Neymar ou Kylian Mbappé débarquent au PSG. Néanmoins, un homme a fait capoter toute l’opération. « Au début du mois de juin, j’avais rencontré Nasser Al-Khelaïfi. C’était juste avant qu’Antero Henrique arrive. Et une fois qu’il est arrivé, il a décidé qu’il ne voulait pas me prendre » . Pierre-Emerick Aubameyang a d’ailleurs affirmé pendant l’ancienne émission nommée Team Duga de RMC que le fait qu’Antero Henrique ait déposé son véto a fait tomber à l’eau son arrivée au PSG.

Mercato - OM : Une recrue de retour à l’envoyeur ? Il lâche ses vérités https://t.co/LqJy5oMaEn pic.twitter.com/wImRP1qTmB — le10sport (@le10sport) December 23, 2023

«Pourquoi l'OM ? Parce que c’est Marseille, tout simplement»