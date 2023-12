Mercato - OM : Ils attendent l’arrivée de Zidane !

Thomas Bourseau

Et si le retour aux affaires de Zinedine Zidane se faisait… à l’OM ? L’enfant du pays aimerait reprendre du service et il se trouve qu’un rôle de manager général pourrait lui être confié à l’Olympique de Marseille si jamais le club phocéen était racheté par des investisseurs saoudiens. Et Djibril Cissé ainsi que Jérôme Rothen voient d’un bon oeil une telle éventualité.

Zinedine Zidane est sans club depuis son deuxième départ du Real Madrid en tant qu’entraîneur principal en mai 2021. Depuis, le champion du monde 98 a ouvertement reconnu avoir un rêve bleu de prendre les rênes de l’équipe de France en juin 2022. Néanmoins, le contrat de Didier Deschamps a été prolongé jusqu’à l’été 2026 en janvier dernier. De quoi pousser Zinedine Zidane à revoir ses ambitions initiales et à être prêt à se relancer dans un club.

Cissé : «D’avoir Zidane à tes côtés, c’est obligatoirement une bonne chose»

Dans le cadre de l’éventuel rachat de l’OM par les Saoudiens, France Bleu Provence a dernièrement confié que Zinedine Zidane pourrait débarquer dans un rôle de manager général. Ce qui plairait particulièrement à l’ex-attaquant de l’OM : Djibril Cissé qui tenait le discours suivant à TeamFootball en octobre dernier. « D’avoir Zidane à tes côtés, c’est obligatoirement une bonne chose. Zidane, c’est un champion du monde, c’est le respect. Il va forcément t’apporter une sérénité et du calme dans le club. Il va t’ouvrir des portes incroyables. Pour faire signer des joueurs, c’est plus facile quand tu es Zidane ! De passer un petit coup de fil : ‘Oui, ça va ? C’est Zidane, on peut discuter ?’… Là, tu discutes ! ».

Mercato - PSG : Le prochain départ est confirmé ? https://t.co/0h2eH23nOd pic.twitter.com/7zgxsblLwl — le10sport (@le10sport) December 23, 2023

Rothen : «Il y aura toujours ce fantasme»

Ex-joueur du PSG, reconverti consultant et intervenant sur RMC majoritairement dans sa propre émission qu’est Rothen s’enflamme , Jérôme Rothen a tenu à calmer tout le monde dans un premier temps. « Le fantasme ? Il existera toujours tant que ça n’aura pas été effectif. Il y aura toujours ce fantasme quand il se passe des choses bizarres dans ce club où il y a une énorme pression, où il y a une crise comme en ce moment. Automatiquement, il y a un banc qui se libère et les gens tout de suite reviennent à la référence : c’est Zinedine Zidane sur le banc. (…). C’est un rêve que nourrissent l’envie que l’OM soit racheté par un milliardaire ou quelque chose qui ressemble au Paris Saint-Germain avec le Qatar. Où c’est plus qu’un milliardaire. Comme l’Arabie Saoudite par exemple. Parce que ça, c’est dans la tête de pas mal de gens qui ont sorti le #VenteOM depuis cinq ans ».

«Qui est le mieux placé que Zinedine Zidane pour entraîner l’OM avec des moyens illimités ?»