Mercato - PSG : Paris peut refaire le coup à un club étranger !

Le Paris Saint-Germain a pris la décision de former son effectif avec une base française et a débuté à la dernière intersaison avec quatre recrues tricolores. Un projet salué par Kingsley Coman. D’ailleurs, le titi parisien, bien qu’il respecte le Bayern Munich et son contrat, n’a pas fermé la porte au fait d’imiter Lucas Hernandez en quittant le club bavarois pour le Paris Saint-Germain.

En juillet dernier, le PSG a lancé sa révolution en recrutant notamment quelques joueurs français. Bradley Barcola, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé et Lucas Hernandez ont débarqué au Paris Saint-Germain un par un, soit trois internationaux français.

Kingsley Coman ne ferme pas la porte au PSG

Lucas Hernandez a débarqué du Bayern Munich malgré la volonté initiale du club bavarois de prolonger son contrat et de le conserver. Le Paris Saint-Germain est arrivé à ses fins en déboursant une somme de 40M€ environ. Et il se pourrait à l’avenir qu’un autre joueur français du Bayern Munich accepte de venir arborer la tunique du PSG. Et ce n’est autre que le titi parisien Kingsley Coman. Pour Le Figaro en octobre dernier, l’ailier du Bayern et de l’équipe de France n’a pas caché de féliciter le nouveau projet tricolore du PSG. « Cela m'intéresserait-il de revenir au PSG ? C'est un bon projet. Ramener des Français en France, ce n'est jamais une mauvaise idée, encore plus quand ce sont de grands joueurs. L'identité est importante dans un club et cela peut être un détail qui fera la différence. Cela peut marcher, mais cela n'est pas une certitude non plus. Il faut laisser le temps. C'est un beau projet (grand sourire). Après, je suis sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2027, ce serait irrespectueux de dire qu'un projet d'un autre club me séduit ou pas ».

Et maintenant pour Coman ?