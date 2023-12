Mercato - OM : Les retours des légendes déjà actés !

Thibault Morlain

Ces derniers mois, l'OM a vu certaines de ses légendes s'en aller. A l'été 2022, c'est Steve Mandanda qui a fait ses valises, s'envolant alors vers Rennes. L'été dernier, Dimitri Payet a lui été poussé vers la sortie par Pablo Longoria et il joue désormais à Vasco de Gama. Les deux ont donc quitté l'OM, mais entre eux et le club phocéen, l'histoire n'est pas terminée et d'ici peu, on devrait revoir Mandanda et Payet sur la Canebière.

Pendant de longues et belles années, Steve Mandanda et Dimitri Payet ont rendu de précieux services à l'OM. Toutefois, pour ces légendes du club phocéen, l'aventure s'est terminée un peu amèrement. Relégué sur le banc de touche suite à l'arrivée de Pau Lopez, Mandanda avait décidé de s'en aller à l'été 2022, rejoignant alors Rennes. De son côté, Payet a lui été poussé vers la sortie. Alors qu'il avait encore un an de contrat à l'OM, le Réunionnais n'entrait pas dans les plans de la direction, Pablo Longoria lui a fait savoir et un accord a été trouvé pour rompre son bail.

« Il y a un accord »

Steve Mandanda et Dimitri Payet évoluent donc aujourd'hui loin de l'OM, mais un retour à Marseille est à prévoir. En effet, les deux joueurs disposent d'une clause de reconversion au sein du club phocéen une fois qu'ils auront pris leur retraite. En 2022, après le départ de Mandanda, un proche du dossier confiait à L'Equipe à propos de retour à l'OM et cette reconversion : « C’est vrai, il y a un accord. Il y avait une volonté de Pablo (Longoria) de ne pas se séparer définitivement d’une personne qui connaît aussi bien l’OM et le foot. Est-ce que ce sera dans la direction sportive ou sur le terrain ? Ce sera à discuter au moment voulu en fonction des besoins du club ». De son côté, en août dernier, pour le quotidien sportif, Steve Mandanda confiait pour le quotidien sportif : « Ma reconversion à l’OM dans un an ? Oui, pareil, c'est pour moi encore trop loin, car je ne suis pas du tout du genre à me projeter ».

« Je veux aider l’OM à grandir encore et encore et à gagner »