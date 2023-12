Mercato - PSG : Un gros coup bouclé à 50M€

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG a incontestablement marqué le dernier mercato estival en mettant la main sur onze nouveaux joueurs, dont Ousmane Dembélé, arrivé en provenance du FC Barcelone pour 50M€. Si l’international français a manqué d’efficacité face au but, son apport sur le terrain s’est tout de même fait ressentir, mais également dans le vestiaire…

Lionel Messi et Neymar partis, le PSG a dû remodeler son secteur offensif durant le mercato estival, et Ousmane Dembélé a fait partie des petits nouveaux de la saison. L’international français ne s’est pas montré en grande réussite jusqu’à maintenant, manquant d’efficacité devant le but, mais son apport dans le jeu s’est rapidement fait ressentir. Et dans le groupe aussi, Ousmane Dembélé a rapidement pris une place importante.

PSG : Problème pour Mbappé, il lâche une annonce inquiétante https://t.co/mfvoFWHs59 pic.twitter.com/BdvhoMk6Rd — le10sport (@le10sport) December 23, 2023

« Il est une pièce très importante »

Plusieurs joueurs ont en effet souligné l’apport d’Ousmane Dembélé au PSG. « C e qui compte le plus, au-delà du grand joueur qu'il est, c'est la grande personne qu'il est , confiait notamment Vitinha en novembre. On peut parler, rigoler avec lui, il fait du bien au groupe. Du point de vue du jeu, je n'ai pas de mot pour le décrire : il déséquilibre beaucoup, il est une pièce très importante ». Selon les informations divulguées par Le Parisien il y a quelques semaines, l’ancien joueur du FC Barcelone n’a pas traîné avant de s’imposer comme un élément essentiel du groupe, très apprécié pour son respect de la hiérarchie et ses qualités humaines.

« C’est une chance d’avoir un joueur comme lui »