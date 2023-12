Mercato - Zidane : Grand retour en 2024 ? La porte s’ouvre…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane n’a pas retrouvé de poste depuis, attendant la bonne opportunité pour reprendre du service. Et c’est en Italie que le Ballon d’Or 1998 pourrait réapparaître, lui qui verrait d’un bon œil l’idée d’un rebond du côté de la Juventus, où l’avenir de Massimiliano Allegri s’écrit en pointillé.

Il s’imaginait reprendre la tête de l’équipe de France après la fin de son aventure au Real Madrid, mais Zinedine Zidane a dû revoir ses plans après la prolongation de Didier Deschamps jusqu’en 2026. Si le sélectionneur a désormais les yeux rivés sur l’Euro en vue de cette nouvelle année 2024, l’ancien merengue est pour sa part libre de tout contrat, refusant d’accepter la première proposition pour reprendre du service. Alors que l’idée d’un retour au Real Madrid a été évoquée pour Zizou, une première expérience comme entraîneur du côté de la Juventus ne serait pas pour lui déplaire.

« Allegri veut partir à la fin de la saison »

En mai dernier, RMC avançait même que la formation turinoise apparaissait comme la priorité de Zinedine Zidane pour son avenir, lui qui a évolué avec les Bianconeri entre 1996 et 2001. Et la porte pourrait rapidement s’ouvrir pour lui, puisque l’avenir de Massimiliano Allegri est très incertain malgré un contrat courant jusqu’en 2025. « Allegri veut partir à la fin de la saison , a annoncé en novembre Ivan Zazzaroni, directeur du Corriere dello Sport. Il n'y a pas de conditions pour rester, il prendra l'argent qu'il doit prendre et partira. C'est normal, il appartient à une autre Juventus qui n'existe plus. Il est probablement un peu désorienté par ce qui se passe aujourd'hui ».

