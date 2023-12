Mercato - PSG : Le boss a recruté une star dont il rêvait !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG n’a pas hésité à sortir le chéquier lors du dernier mercato estival pour garnir son secteur offensif, en s’offrant notamment Ousmane Dembélé qui a débarqué du FC Barcelone pour 50M€. Une aubaine aux yeux du président Nasser Al-Khelaïfi, qui lorgnait sur l’attaquant français depuis de nombreuses années pour le PSG.

L’été dernier, le PSG avait déboursé au total 297M€ pour boucler ses onze nouvelles recrues sur le mercato. La preuve d’un recrutement très ambitieux de la part de Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos, qui voulaient frapper un grand coup avec les pertes de Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos ou encore Marco Verratti, qui ont tous mis un terme à leur aventure avec le PSG. Et pour garnir son attaque, Al-Khelaïfi s’est notamment penché sur une star qu’il souhaitait depuis longtemps…

Dembélé, le grand fantasme d’Al-Khelaïfi

Interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE le 6 novembre dernier, Ousmane Dembélé a évoqué l’intérêt de longue date que lui porte le président du PSG depuis son passage en Allemagne, dans les rangs du Borussia Dortmund : « Le PSG et le président étaient intéressés depuis bien longtemps. Déjà, quand j'étais à Dortmund (2016-2017), on a commencé à avoir les premiers contacts. À ce moment-là, mon objectif était de jouer pour Barcelone », confie l’attaquant français.

« Le projet m’a tout de suite plu »