Mercato - PSG : Luis Enrique a réalisé un vieux rêve !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste

Le PSG n’a pas hésité à mettre 50M€ sur la table lors du dernier mercato estival pour recruter Ousmane Dembélé, un profil fortement désiré par Luis Enrique. D’ailleurs, il semblerait que le technicien espagnol ait déjà tenté de recruter l’attaquant tricolore par le passé, lorsqu’il entraînait le FC Barcelone. Mais en vain.

Avec les départs de Lionel Messi et de Neymar, le PSG voulait absolument recruter du sang neuf en attaque lors du dernier mercato estival. De nombreux renforts ont été attirés à cet effet, comme Marco Asensio, Kang-In Lee, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani ou encore Ousmane Dembélé. Ce dernier, transféré en provenance du FC Barcelone pour 50M€, avait d’ailleurs tapé dans l’œil de Luis Enrique bien avant de débarquer au PSG en 2023.

« Je voulais le recruter lorsqu’il était à Rennes »

Interrogé en conférence de presse en novembre dernier, l’entraîneur espagnol du PSG avait d’ailleurs lâché une anecdote au sujet d’Ousmane Dembélé : « Je connais Dembélé depuis mon étape à Barcelone en tant qu’entraîneur parce que je voulais le recruter lorsqu’il était à Rennes. Il ne voulait pas venir à ce moment-là parce qu’il y avait beaucoup de concurrence et il avait été à Dortmund », confiait Luis Enrique, qui a donc fini par réaliser ce fantasme en l’attirant au PSG cet été.

« Un joueur différent »