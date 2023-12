Mercato - PSG : Luis Enrique à l’origine d’un transfert, un très joli coup est bouclé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il fait partie des onze nouveaux joueurs de l’été du côté du Paris Saint-Germain, Arnau Tenas a eu l’occasion de se montrer durant la première partie de saison après l’expulsion de Gianluigi Donnarumma sur la pelouse du Havre, le portier italien étant ensuite suspendu deux matches. L’Espagnol a su assurer l’intérim, et à en croire ceux qui le connaissent, le club a visé juste en le recrutant.

Il n’était pas destiné à apparaître dès la première partie de saison, mais après l’expulsion et la suspension de Gianluigi Donnarumma et la blessure de Keylor Navas, Arnau Tenas a eu l’occasion de disputer ses trois premiers matches avec le PSG. Et l’Espagnol a répondu présent alors qu’il réalisait également ses débuts en professionnel, lui qui n’a pas eu l’occasion de jouer avec l’équipe première du FC Barcelone. Pourtant, Arnau Tenas a la cote en Espagne, de quoi justifier la volonté de Luis Enrique de mettre la main sur lui durant l’été.

« Il a tout pour lui »

Et à en croire ceux qui ont côtoyé Arnau Tenas du temps de son passage en Catalogne, le PSG a réalisé un très joli coup en s’attachant ses services, et ce sans débourser d’indemnité de transfert, le portier de 22 ans arrivant au terme de son contrat. « Arnau a tout pour lui , confiait à RMC Aureli Altimira, formateur du gardien espagnol de ses 12 à 19 ans. Naturellement, on aimerait qu'il soit un peu plus grand (il mesure 1,85m, NDLR), mais c'est un gardien tellement complet. Il sait jouer avec les pieds, il est puissant pour aller en l'air, il a une personnalité contagieuse pour ses coéquipiers... Il a toujours été très aimé dans les vestiaires dans lesquels il a été. »

« C’est un gardien spécial »