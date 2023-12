Mercato - PSG : Pep Guardiola connaît un échec à Paris

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’été dernier, le PSG a connu un échec de taille avec Bernardo Silva, le Portugais prolongeant finalement son bail avec Manchester City, mais Pep Guardiola s’est lui aussi heurté au refus du club de la capitale dans un autre dossier concernant Warren Zaïre-Emery, qui va prolonger dans les prochaines semaines comme vous l’a annoncé le10sport.com.

Parti comme il est, Warren Zaïre-Emery a de bonnes chances de figurer dans le groupe de Didier Deschamps pour l’Euro 2024. A 17 ans, le milieu du PSG s’est imposé cette saison comme un titulaire indiscutable dans l’entrejeu, lui qui avait été lancé dans le grand bain par Christophe Galtier. Une éclosion XXL qui n’est pas passée inaperçue en Europe, avec notamment un vif intérêt de Manchester City ces derniers mois.

Guardiola a tenté Zaïre-Emery

Parmi les cadors du Vieux continent attentifs à la situation de Warren Zaïre-Emery figurait effectivement Pep Guardiola. Ces dernières semaines, Mohamed Bouhafsi, journaliste à France Télévision , révélait même une offensive à 60M€ de la part du pensionnaire de Premier League. Mais à Paris, on compte sur le neo-international français pour l’avenir. « Warren est spécial, il a grandi avec nous, il fait des choses phénoménales et il est très mature pour son âge. Il ne faut pas le comparer, il est unique. Il trace sa propre voie. Il est loyal, il est passionné et il a une bonne famille, un bon entourage. Nous avons la chance d’avoir des joueurs comme ça », confiait Nasser Al-Khelaïfi à la Gazzetta dello Sport en novembre.

Une prolongation au PSG actée en interne

Titi parisien, Warren Zaïre-Emery représente le futur du PSG aux yeux de Nasser Al-Khelaïfi, qui a d’ores et déjà réglé la question de son avenir au club. C’est en effet ce que vous a révélé le10sport.com il y a quelques jours. D’après nos informations, tout est réglé en coulisses pour la prolongation de Zaïre-Emery. Ne manque plus que l’officialisation qui devrait tomber dans quelques semaines, lorsque le joueur fêtera ses 18 ans, à savoir le 8 mars. Le PSG doit en effet attendre sa majorité afin de lui faire signer un bail de cinq saisons. Ce n’est donc plus qu’une question de temps…