PSG : Riolo calme tout le monde pour Donnarumma

Lors des deux derniers matches du PSG en championnat, Arnau Tenas a profité de l'absence de Gianluigi Donnarumma pour se mettre en valeur dans les cages parisiennes. Jusqu'à bousculer la hiérarchie au poste de gardien de but ? Au micro de RMC, Daniel Riolo a appelé tout le monde à la raison et milité pour une titularisation du portier italien face au Borussia Dortmund.

Exclu lors de la rencontre face au Havre le 3 décembre dernier, Gianluigi Donnarumma a été brillamment remplacé par Arnau Tenas. Arrivé en provenance de Barcelone l'été dernier, le portier espagnol est parvenu à faire oublier le portier italien, et même Keylor Navas, longtemps patron des cages au PSG. Certains estiment que Tenas devrait même débuter la rencontre de Ligue des champions face au Borussia Dortmund ce mercredi. Mais au micro de RMC , Daniel Riolo estime qu'il faut savoir raison garder.

Riolo réclame de la patience avec Tenas

« Donnarumma titulaire : Car il peut y avoir un suspense ? Je n’ai pas arrêté de dire ces derniers jours que le fait même qu’on se pose beaucoup la question, qu’on parle autant de Tenas, qu’il y ait eu autant d’articles sur lui, semblait poser une question qui ne devrait pas exister. Et je disais que ça m’embêtait presque moi même de me poser la question, moi qui déteste toujours qu’on s’emballe. Là, ce serait plus qu’une enflammade pour un mec qui n’a fait que deux matches dans sa vie. Et pourtant, l’idée est dans la tête de tous les gens qui nous écoutent, c’est ça qui est dingue » a lâché le chroniqueur lors de l'émission After Foot.

« Si tu mets pas Donnarumma, tu le tues »