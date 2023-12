PSG : Un scandale est dénoncé sur Donnarumma !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en grande difficulté au PSG où il vient d'enchaîner plusieurs erreurs majeures sur les trois derniers matchs, Gianluigi Donnarumma se retrouve plus que jamais contesté. Des critiques injustes aux yeux de Pascal Olmeta, et l'ancien gardien de l'OM dézingue les détracteurs de l'international italien qu'il considère comme le numéro 1 indiscutable du PSG.

Faut-il rétrograder Gianluigi Donnarumma dans la hiérarchie des gardiens du PSG, alors que Keylor Navas fait office de doublure de luxe et que le jeun Arnau Tenas a brillé dimanche contre Le Havre ? Le portier italien reste sur plusieurs bourdes face à l'AS Monaco, Newcastle et donc l'écurie havraise, et le débat fait rage sur son niveau de jeu. Mais faut-il vraiment envisager de remplacer Donnarumma au PSG ?

Un taulier du PSG vit un calvaire, il envoie un message https://t.co/tVLKL61j57 pic.twitter.com/rPXcOwmLDu — le10sport (@le10sport) December 7, 2023

« Ceux qui critiquent n’y connaissent rien »

Sur les ondes de RMC Sport , Pascal Olmeta a assuré avec passion la défense du gardien italien : « Ceux qui critiquent Gianluigi Donnarumma n’y connaissent rien. Et c’est pourtant ceux qui parlent le plus. Il a 24 ans. Il reste l’un des meilleurs gardiens du monde sur sa ligne. Mais il n’a jamais été mis dans les meilleures conditions au PSG. Il a 24 ans, il a fait toutes les sélections jeunes, il est vainqueur de l’Euro 2020, meilleur joueur de la compétition, décisif lors de la séance de tirs au but. Il arrive à Paris et on lui met Keylor Navas sur le dos. Déjà les choses n’étaient pas claires, tu commences à lui mettre le doute, ce n’est pas normal du tout », indique l'ancien gardien de l'OM et de l'OL.

« J’ai fait le calcul, il a fait gagner 9 points au PSG cette saison »