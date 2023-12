La descente aux enfers de Donnarumma au PSG, il brise le silence

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Recruté par le PSG durant l'été 2021, Gianluigi Donnarumma peine à faire l'unanimité dans la capitale. Ses performances oscillent entre le bon et le calamiteux. Ces dernières semaines, son manque de sérénité et ses lacunes sont apparues au grand jour. Mais le gardien italien peut compter sur le soutien de Pascal Olmeta, qui, chiffres à l'appui, à assurer sa défense.

Ce n'est pas la meilleure version de Gianluigi Donnarumma que les supporters du PSG observent depuis plusieurs semaines. Sa sortie hasardeuse face au Havre dimanche dernier illustre une certaine nervosité, alors que les critiques sur son niveau de jeu se font de plus en plus nombreuses. Mais sur le plateau de Rothen s'enflamme , Pascal Olmeta estime que Donnarumma n'est pas mis dans les meilleures dispositions au PSG.

PSG : Luis Enrique a enterré la polémique Mbappé https://t.co/pXsR5Nr0XV pic.twitter.com/9N3mz7JFgg — le10sport (@le10sport) December 6, 2023

Olmeta lui trouve des circonstances atténuantes

« Il arrive à Paris et on lui met Keylor Navas sur le dos. Déjà les choses n’étaient pas claires, tu commences à lui mettre le doute, ce n’est pas normal du tout. Ensuite on lui colle le fiasco du Real, même s’il a fait une grosse erreur, mais comme beaucoup d’autres. Et pour finir vous avez un coach qui lui demande de jouer au pied. Mais il n’a que le pied droit, le gauche il ne s’en sert que pour l’embrayage... Ne lui demandez pas de jouer avec les deux pieds alors qu’il n'en a qu’un » a confié Olmeta au micro de RMC.

« Il n’a jamais été mis dans les meilleures conditions »