Une légende intervient pour sauver une star du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En grande difficulté ces dernières semaines, Gianluigi Donnarumma vient d’enchaîner plusieurs erreurs importantes et a vu Arnau Tenas le remplacer brillamment au Havre après son expulsion. Néanmoins, l’international italien peut compter sur le soutien de son compatriote, la légende Gianluigi Buffon.

Depuis le début de saison, Gianluigi Donnarumma est au cœur de toutes les critiques. Il faut dire que le portier italien a déjà commis plusieurs erreurs et reste même sur trois matches consécutifs durant lesquels il a mis en danger le PSG. D’abord par une erreur de relance contre l’AS Monaco, puis par un arrêt loin d’être maîtrisé contre Newcastle et enfin dimanche au Havre où il a rapidement été expulsé. Mais l’international italien peut compter sur le soutien de Gianluigi Buffon.

Le PSG se fait recaler pour ce transfert à 100M€ https://t.co/k7MgGRy0hb pic.twitter.com/z7TQWNMAFh — le10sport (@le10sport) December 5, 2023

«Donnarumma a maintenant une belle armure»

« Je pense que Gianluigi Donnarumma a maintenant une belle armure en ce qui concerne les critiques, le fait de se remettre en question », assure l’ancien portier du PSG présent à la réunion de l’Association des footballeurs italiens.

Donnarumma est «l’un des trois meilleurs gardiens du monde»