PSG : Luis Enrique réserve une énorme surprise ?

Cela fait quelques matches que Gianluigi Donnarumma enchaîne les erreurs. L'Italien s'est notamment fait exclure contre Le Havre, après une sortie peu maîtrisée. C'est donc Arnau Tenas qui l'a remplacé, et il a plutôt bien fait son travail. L'idée de le titulariser contre le Borussia Dortmund commence à germer dans la tête de Luis Enrique.

Le PSG s'est tranquillement imposé face au Havre ce dimanche, mais la partie n'a pas été de tout repos pour les Parisiens. Dès la huitième minute de jeu, Fabian Ruiz a été contraint de laisser sa place, après s'être blessé à l'épaule. L'Espagnol sera d'ailleurs forfait pour quelques semaines. Mais deux minutes après cet évènement, c'est Gianluigi Donnarumma qui s'est illustré, et pas pour une bonne raison.

Donnarumma voit rouge, Tenas assure

On joue alors la dixième minute quand Gianluigi Donnarumma sort de sa surface et découpe maladroitement Josué Casimir. Le verdict est sans appel, et l'Italien est exclu. Bradley Barcola est alors contraint de sortir afin de laisser sa place à Arnau Tenas. En l'absence de Keylor Navas, l'Espagnol a donc eu l'occasion de disputer ses premières minutes sous le maillot parisien, et il a brillé. Il s'est montré décisif à plusieurs reprises, et il a donc gardé sa cage inviolée.

Tenas titularisé contre Dortmund ?