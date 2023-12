En plein calvaire Donnarumma, il reçoit un terrible signal

Axel Cornic

Les problèmes de Gianluigi Donnarumma pourraient pousser Luis Enrique à faire quelques changements au Paris Saint-Germain. Cela pourrait concerner le jeune Arnau Tenas, qui a fait très bonne impression lors de sa première apparition sous les couleurs parisienne et qui pourrait bien avoir totalement enterré un certain Keylor Navas.

Depuis le début de la saison, Gianluigi Donnarumma est régulièrement en première ligne face aux critiques. Trop souvent pour un gardien de son niveau, censé être le meilleur de sa génération. Ainsi, au PSG on pourrait bien prendre une décision forte...

Ces deux recrues du PSG plombées par Mbappé ? https://t.co/R5SSmJA5lB pic.twitter.com/U859y7Auuz — le10sport (@le10sport) December 5, 2023

Donnarumma en danger ?

Un changement de gardien est en effet évoqué depuis quelques temps et encore plus depuis l’expulsion de Donnarumma face au Havre (0-2). Certains y ont ainsi vu une chance énorme pour Keylor Navas, aux oubliettes depuis l’intronisation de l’Italien et considéré par beaucoup comme un gardien d’un excellent niveau.

Navas au PSG, c’est déjà fini