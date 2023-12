PSG : Le clan Donnarumma fait un terrible constat

Axel Cornic

Titulaire dans les cages du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma ne traverse pas la meilleure période de sa carrière. Il multiplie en effet les erreurs depuis le début de la saison, dont une expulsion assez évitable lors de la dernière journée de Ligue 1 face au Havre (0-2), qui fait énormément parler depuis quelques jours.

Faut-il arrêter avec Gianluigi Donnarumma ? C’est une question qui est de plus en plus posée avec le gardien de but de 24 ans et pas seulement au PSG ! En Italie, une grande vague de contestation s’est en effet levée récemment, avec notamment Guglielmo Vicario de Tottenham qui est réclamé par les supporters de la Squadra Azzurra.

Le PSG et l’Italie doutent

Pour le moment, la menace ne semble pas immédiate. Plusieurs sources assurent en effet que Luis Enrique aurait toujours une grande confiance en son joueur, mais tout récemment, le sélectionneur italien a souhaité envoyer un message au gardien du PSG. « Il doit prendre soin de lui-même, car de temps en temps, il montre qu'il perd la continuité » a déclaré Luciano Spalletti, au micro de Sky Sport . « Il n’y a qu’une seule façon de maintenir son niveau sur le long terme : s’entraîner et bien se discipliner mentalement ».

Donnarumma, c’est dans la tête