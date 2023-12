PSG : Une recrue du mercato se fait détruire

Arnaud De Kanel

Entré en jeu pour essayer de changer le cours du match face à Newcastle, Bradley Barcola s'est procuré de nombreuses occasions. La recrue parisienne ne les a malheureusement pas converti et le PSG a donc concédé le nul, se retrouvant en mauvaise posture dans son groupe de Ligue des Champions. De quoi faire vivement réagir Daniel Riolo après la rencontre.

Recruté en toute fin de mercato en provenance de l'OL, Bradley Barcola n'a toujours pas fait son trou au PSG. Luis Enrique lui fait tout de même confiance puisqu'il aime le faire entrer en cours de match comme face à Newcastle la semaine passée. Malheureusement pour l'ancien lyonnais, il avait fait parler de lui à cause des nombreuses occasions qu'il avait manqué. Daniel Riolo n'avait pas été tendre avec lui sur les ondes de RMC .

«C'est un petit agneau»

« Le responsable ce n'est pas lui (Barcola), c'est Luis Enrique parce qu'il pense que c'est un joueur qui est capable de jouer en Ligue des champions alors qu'il suffisait d'ouvrir les yeux en championnat pour voir que c'est un petit agneau. Un petit agneau qui ne peut même pas sortir de l'enclos de la ferme. On parle de Ligue des champions, pas d'un match de championnat contre Clermont. En Ligue des champions il ne peut pas se comporter comme il l'a fait ! Il a le niveau Youth League ! Il arrive à se procurer des occasions, il est tout seul devant le but mais il n'est pas foutu de marquer ! », s'était emporté le journaliste dans l'After Foot avant d'en rajouter une couche au sujet de Barcola.

«Ça veut dire que t’as fait une entrée cataclysmique»