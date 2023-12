Battu par le PSG, il hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche, le PSG a réussi à s’imposer sur la pelouse du Havre en étant réduit à 10 pendant 80 minutes après l’expulsion de Gianluigi Donnarumma. Les Parisiens ont du jouer contre-nature pour aller chercher les trois points et Luka Elsner, le coach du HAC, reconnaît qu’il est impressionné par la capacité d’adaptation des joueurs de Luis Enrique.

Le Havre y a cru. En évoluant à 11 contre 10 pendant quasiment 80 minutes de jeu après l'expulsion de Gianluigi Donnarumma, les Havrais auraient pu faire un gros coup contre le PSG, qui s'est finalement imposé 2 buts à 0. Pour y parvenir, les Parisiens ont été contraints de jouer contre-nature en cédant la possession et en s'adaptant à la situation, ce qui a impressionné Luka Elsner.

«C'était difficile de prévoir ce scénario»

« C'était difficile de prévoir ce scénario et de le travailler à l'entraînement. Les profils de nos joueurs sur le terrain ne correspondaient pas à une domination territoriale, peut-être que les changements auraient dû intervenir plus tôt en première mi-temps. Il est aussi difficile de casser la dynamique collective dans ce scénario avec des changements précoces. Le passage rapide à quatre nous a aidés à mieux contrôler, mais le but concédé (de Mbappé) nous met en difficulté. Nous avons essayé en deuxième mi-temps, mais le gardien a livré une excellente prestation », a confié le coach du HAC après le match au micro de Prime Vidéo , avant d’en rajouter une couche.

«Le PSG a montré, en plus de ses qualités, des valeurs et un caractère impressionnant»