Une star du PSG en grand danger, Luis Enrique met la pression

Depuis le début de saison, Gianluigi Donnarumma confirme qu'il est capable du meilleur... comme du pire. Les dernières prestations de l'international italien sont loin d'être rassurantes, au point que la prestation d'Arnau Tenas au Havre pourrait relancer la concurrence dans les buts du PSG. Le profil de l'Espagnol plaît d'ailleurs grandement à Luis Enrique.

Après une première saison durant laquelle il a alterné avec Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma est le portier titulaire du PSG pour la deuxième saison de suite. Après Christophe Galtier, c'est Luis Enrique qui fait de l'Italien son gardien numéro 1, mais les récentes prestations du joueur formé à l'AC Milan ont de quoi inquiéter. Au point de relancer le débat sur sa place de titulaire ?

Donnarumma enchaîne les erreurs

Il faut dire que si Gianluigi Donnarumma est capable de réaliser des parades exceptionnelles et de faire gagner son équipe, à l'image de la victoire à Reims (3-0), il est également en mesure de faire des erreurs qui peuvent mettre en difficulté le PSG. Et ce fut d'ailleurs le cas lors des trois dernières sorties du club de la capitale. Sa relance ratée avait permis à l'AS Monaco d'égaliser avant que les Parisiens ne finissent par l'emporter (5-2), tandis que face à Newcastle, bien qu'il ait eu une soirée tranquille, le seul arrêt qu'il a eu à réaliser était mal maitriser et a permis à Alexander Isak d'ouvrir le score. Et enfin, dimanche, face au Havre, il a été expulsé pour une sortie très mal maitrisée. Le bilan s'alourdit pour Donnarumma.

Le profil de Tenas correspond à la philosophie de Luis Enrique