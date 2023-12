Après son transfert au PSG, il lâche un aveu étonnant

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au PSG, la hiérarchie des gardiens de but est difficile à établir. Certes, Gianluigi Donnarumma est le numéro 1 incontesté depuis plus d'une saison désormais, mais derrière, c'est plus flou. Arnau Tenas, qui est arrivé l'été dernier, reconnaît lui-même qu'il ne connait pas réellement sa position face à Keylor Navas et Alexandre Letellier.

L'été dernier, le PSG a recruté un nouveau gardien de but avec le signature d'Arnau Tenas dont le contrat venait de prendre fin au FC Barcelone. Arrivé dans l'anonymat, le portier espagnol vient renforcer un secteur de jeu déjà bien fourni avec Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas et Alexandre Letellier. D'ailleurs, Arnau Tenas reconnaît ne pas bien savoir où il se situe dans la hiérarchie des gardiens de but parisiens.

Cette surprise du PSG signe un record, c'est historique https://t.co/YHMVBSydva pic.twitter.com/iNwG55AjUQ — le10sport (@le10sport) December 4, 2023

«Je ne sais pas si je suis venu ici comme numéro 2, 3 ou 4»

« Je ne sais pas si je suis venu ici comme numéro 2, 3 ou 4. J'essaie juste de donner le meilleur pour l'équipe, d'être préparé à tout. Si on me donne une minute, c'est une minute. Si c'est cinq, c'est cinq. Si je dois jouer comme aujourd'hui (dimanche) parce qu'il y a eu une expulsion, je le fais », confiait-il en zone mixte après la victoire contre Le Havre (2-0).

Tenas sera titulaire contre le FC Nantes

En l'absence de Keylor Navas et Alexandre Letellier, la hiérarchie devient plus claire puisqu'Arnau Tenas est propulsé dans le rôle de doublure de Gianluigi Donnarumma auquel il a succédé dans les buts face au Havre dimanche. L'Espagnol gardera une nouvelle fois les cages du PSG le week-end prochain, ce sera cette fois-ci au Parc des Princes contre le FC Nantes.