PSG : Luis Enrique vend la mèche pour le mercato ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier, le PSG semble bien parti pour se renforcer au milieu de terrain avec le jeune crack brésilien Moscardo. Et Luis Enrique, interrogé sur le recrutement samedi en conférence de presse, n'a pas exclu l'arrivée d'un renfort dans les semaines à venir au PSG.

Le PSG vécu une grosse révolution lors du dernier mercato estival avec pas moins de douze nouvelles recrues (en comptant Xavi Simons, parti en prêt dans la foulée au RB Leipzig), et le tandem Luis Enrique-Luis Campos n'a donc pas hésité à changer beaucoup de choses pour repartir sur de nouvelles bases. Et alors que le marché des transferts ouvrira de nouveau ses portes début janvier, faut-il encore s'attendre à du mouvement majeur au sein du PSG ? Interrogé à ce sujet samedi en conférence de presse, Luis Enrique semble avoir indiqué que cela devrait bouger au sein du club francilien.

« S’il y a des opportunités... »

« La direction sportive et le staff technique, nous travaillons constamment afin d’améliorer l’équipe. De là à rendre ça public, il y a une très large différence. Il faut toujours être attentif aux opportunités qui peuvent vous permettre d’améliorer votre effectif. C’est ce que nous ferons lors du mercato hivernal s’il y a des opportunités pour le faire. Si c’est à un moment et à un poste adéquat, nous le ferons. Sinon, non. J’ai toujours valorisé mon effectif et je le fais de manière sincère », a indiqué l'entraîneur espagnol du PSG.

Le PSG fonce sur Moscardo

Comme le10sport.com vous l'avait révélé en exclusivité dès le début du mois de novembre, le PSG prépare un recrutement surprise, et à en croire les dernières tendances, il devrait s'agir de Moscardo. Ce jeune milieu de terrain brésilien de 18 ans, qui évolue au Corinthians, pourrait débarquer au PSG dans le cadre d'un transfert avoisinant les 25M€ lors du mercato de janvier. Affaire à suivre...