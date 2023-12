PSG : Cette recrue surprise flambe, que doit faire Luis Enrique ?

La rédaction

Expulsé face au Havre ce dimanche après-midi, Gianluigi Donnarumma a été remplacé par Arnau Tenas en cours de match. Et le portier de 22 ans a fait très forte impression, que ce soit dans le jeu au pied ou sur sa ligne de but. Selon vous, Arnau Tenas doit-il devenir le nouveau gardien titulaire du PSG ?

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique a mis en place un plan de jeu très offensif, avec des joueurs de champ qui exercent un gros contre-pressing et un gardien qui doit participer au jeu. Toutefois, Gianluigi Donnarumma a des difficultés lorsqu'il a le ballon dans les pieds. S'il a multiplié les arrêts décisifs depuis le début de la saison, le numéro 99 du PSG a de sérieuses lacunes quand il n'utilise pas ses mains. D'ailleurs, Gianluigi Donnarumma a enchainé les boulettes lors des trois derniers matchs de son équipe.

Donnarumma enchaine les erreurs

Le 24 novembre, Gianluigi Donnarumma a offert indirectement un but à l'AS Monaco. En effet, les Monégasques ont réussi à égaliser à 1-1 à la suite d'une mauvaise relance au pied du gardien du PSG. Quatre jours plus tard, Gianluigi Donnarumma a mal négocié une frappe d'un adversaire, qu'il a repoussé dans les pieds d'Alexander Isak. Et ce dernier n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond de ses filets. Enfin, ce dimanche après-midi face au Havre, le numéro 99 du PSG a été expulsé après avoir percuté un attaquant du HAC lors d'une mauvaise sortie en dehors de la surface.

Tenas a réalisé des débuts XXL avec le PSG