Le PSG espère ce renfort en janvier

La saison avance, et le PSG doit faire face à ses premiers imprévus. Dernièrement, Marquinhos s'est blessé, et avec l'enchaînement des matches, d'autres blessures pourraient intervenir. En ce sens, le club de la capitale attend avec impatience de pouvoir compter de nouveau sur Presnel Kimpembe. L'international français a retrouvé l'entraînement collectif, et il pourrait être testé en match durant le mois de janvier.

Face au Havre, Luis Enrique avait aligné une défense centrale composée de Danilo Pereira et de Nordi Mukiele. Marquinhos étant blessé, il était indisponible pour la rencontre. Milan Skriniar a débuté la rencontre sur le banc parce qu'il était malade. Enfin, le coach du PSG avait décidé de faire souffler Lucas Hernandez, qui avait beaucoup enchaîné dernièrement.

Danilo dépanne souvent en défense centrale

Même s'il a de nombreuses fois dépanné en défense centrale, Danilo Pereira est davantage un milieu de terrain. Nordi Mukiele peut lui aussi évoluer dans l'axe, mais il est plus un spécialiste du poste de latéral droit. Le PSG n'alignait donc clairement pas sa meilleure charnière centrale face au Havre, mais cela n'a pas eu d'incidence. En revanche, lors des matches de Ligue des champions, cela pourrait être un peu plus rédhibitoire. Le champion de France doit d'ailleurs aller chercher sa qualification pour les huitièmes de finale de C1 le 13 décembre prochain sur la pelouse du Borussia Dortmund.

Le PSG attend Presnel Kimpembe de pied ferme