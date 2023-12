Mbappé - PSG : Une annonce pour tout changer au Real Madrid ?

Thomas Bourseau

Dès sa première saison à Manchester City, Erling Braut Haaland a tout gagné. Place au rêve merengue et au Real Madrid ? Sa représentante Rafaela Pimenta a laissé la porte ouverte à une éventualité. Et en Espagne, on penserait de plus en plus à se lancer sur les traces du Norvégien plutôt que de faire venir Kylian Mbappé.

Erling Braut Haaland pourrait être plus qu’une simple menace à l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Depuis quelque temps, le nom de l’attaquant vedette de Manchester City est lié au club merengue et notamment par le biais d’un transfert par le biais d’une clause libératoire incluse dans son bail à City. Certes, les dirigeants des Skyblues travailleraient sur une prolongation de contrat d’Haaland, son bail courant jusqu’en juin 2027.

«S'il peut aller au Real Madrid ? Il faut le demander au club»

Néanmoins, sa représentante Rafaela Pimenta n’a pas fermé la porte au Real Madrid en novembre dernier en interview. « L'année dernière a été très satisfaisante. Les vrais joueurs aspirent au collectif, gagner le triplé a été fantastique. Haaland n'est pas obsédé par les récompenses individuelles. S'il peut aller au Real Madrid ? Il faut le demander au club. Il (Haaland) méritait de gagner le Ballon d'Or, j'espère qu'il le fera un jour, mais je pense qu'il préférerait gagner la Ligue des champions ».

La balance penche pour Haaland plutôt que Mbappé au Real Madrid ?