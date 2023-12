Mercato - PSG : Danger à Paris avec Kylian Mbappé

Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé est en fin de contrat le 30 juin, le PSG aimerait boucler sa prolongation au plus vite, et ce, pour ne pas le voir rejoindre une nouvelle écurie librement et gratuitement cet été. Et malheureusement pour le club de la capitale, la star de 25 ans aurait la cote en Premier League.

Sous contrat jusqu'au 30 juin, Kylian Mbappé risque de quitter le PSG cet été. En effet, l'attaquant de 25 ans changera de club librement et gratuitement à l'issue de la saison s'il ne prolonge pas d'ici-là.

Le Real Madrid va tenter sa chance pour Mbappé

Conscient de la situation de Kylian Mbappé, le Real Madrid serait en embuscade. D'après les informations de Relevo , le club merengue compterait tenter sa chance pour le numéro 7 du PSG, étant emballé par l'idée de pouvoir le recruter pour 0€ cet été. Toutefois, la Maison-Blanche n'envisagerait pas de faire de folies sur ce dossier. Kylian Mbappé ayant déjà snobé le Real Madrid à plusieurs reprises.

Mbappé a la cote en Premier League