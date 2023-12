Mercato - PSG : Le boss est passé à l'action avec le clan Mbappé

Amadou Diawara

A l'instar de son frère, Kylian, Ethan Mbappé est lié au PSG jusqu'au 30 juin prochain. Pour ne pas voir le crack de 16 ans changer de club librement et gratuitement, la direction parisienne aurait approché son entourage, et ce, dans le but de lui faire signer un premier contrat professionnel.

Formé au PSG, Ethan Mbappé pourrait faire ses débuts en tant que professionnel dans un autre club. En effet, le crack de 16 ans est engagé avec le club de la capitale jusqu'au 30 juin. A l'image de son frère, Kylian, Ethan Mbappé quittera donc le PSG librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là.

Le PSG s'active pour prolonger Ethan Mbappé

Conscient de la situation contractuelle d'Ethan Mbappé, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi serait passé à l'action. En effet, à en croire L'Equipe , la direction parisienne aurait lancé les discussions avec l'entourage du jeune milieu de terrain, et ce, en vue d'une prolongation.

Un premier contrat pro au PSG pour Ethan Mbappé ?