Mercato : Une ancienne star de l’OM avec Benzema ?

Thomas Bourseau

Comme Karim Benzema, N’Golo Kanté et Fabinho ont rejoint Al-Ittihad à l’occasion du dernier mercato estival. Et bien qu’Alexis Sanchez n’ait pas donné suite à l’intérêt saoudien, la donne pourrait être bien différente au cours du mercato hivernal à venir. Marcelo Gallardo, entraîneur d’Al-Ittihad, aurait un projet bien défini avec Sanchez. Explications.

Karim Benzema a décidé de suivre l’exemple posé par Cristiano Ronaldo. L’hiver dernier, la légende du Real Madrid prenait le chemin de l’Arabie saoudite et d’Al-Nassr dans le cadre du développement de la Saudi Pro League. Et à la dernière intersaison, Karim Benzema, Neymar Jr et bien d’autres stars décidaient de quitter le football européen pour l’Arabie saoudite.

Alexis Sanchez a dit non à l’Arabie saoudite pour l’Inter, et maintenant ?

Alexis Sanchez faisait partie des nombreuses pistes prises en considération par la Saudi Pro League, mais qui ne sont pas matérialisées. Sanchez a quitté l’OM pour retrouver l’Inter. Cependant, avec douze petites apparitions sous le maillot nerazzurro cette saison et deux buts à son actif, force est de constater que le Chilien n’est pas un élément indéboulonnable du onze de départ de Simone Inzaghi, lui préférant les profils de Lautaro Martinez et de Marcus Thuram.

Admirateur de longue date de Sanchez, Gallardo le voudrait à Al-Ittihad