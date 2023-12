Mercato - PSG : Une recrue plombée par le nouveau crack à Paris ?

Thibault Morlain

Le mercato hivernal n’a pas encore officiellement ouvert ses portes, mais le PSG aurait déjà bouclé deux transferts pour ce mois de janvier. Ainsi, ce sont Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo qui doivent arriver de Sao Paulo et de Corinthians. Alors que le second nommé viendra renforcer le milieu de terrain du PSG, cela pourrait ne pas faire les affaires d’un certain Cher Ndour.

Très actif durant l’intersaison, le PSG va également profiter du mercato hivernal pour se renforcer. Alors que l’effectif de Luis Enrique a quelques carences, cela va être résolu en janvier. Dans le secteur défensif, Lucas Beraldo va tenter de faire oublier l’absence de Presnel Kimpembe. Et pour ce qui est du milieu de terrain, le PSG veut parier sur la jeunesse de Gabriel Moscardo.

Moscardo arrive au PSG en janvier

Alors qu’on s’attendait initialement à voir Gabriel Moscardo rejoindre plutôt le PSG l’été prochain, son arrivée à Paris serait finalement prévu pour cet hiver. A 18 ans, le milieu de terrain brésilien va donc d’ores et déjà faire le grand saut vers le football européen. Un transfert qui devrait avoisiner les 20M€, hors bonus. Moscardo aura alors l’occasion de s’acclimater pendant quelques mois pour être à 100% en vue de la saison prochaine avec le PSG.

Mauvaise nouvelle pour Ndour ?

Forcément, pour que Gabriel Moscardo s’adapte au PSG, Luis Enrique risque de lui donner du temps de jeu durant la seconde partie de saison. Au grand dam de Cher Ndour ? Recruté lors du dernier mecato estival en provenance de Benfica, où son contrat était arrivé à échéance, l’Italien a très peu joué jusqu’à présent. Ndour ne compte que 25 minutes en Ligue 1 et forcément, avec Moscardo, cela pourrait ne pas s’améliorer. La concurrence risque donc d'être rude pour les crack du PSG dans les mois à venir. Luis Enrique va devoir trancher.