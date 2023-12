Mercato - PSG : À peine arrivé, il prend une claque et déballe tout !

Thomas Bourseau

Milan Skriniar est un joueur du PSG depuis le dernier mercato seulement. Mais il n’en fallait pas plus pour le convaincre de la flamme intérieure des supporters parisiens pour le Paris Saint-Germain. D’ailleurs, Skriniar révèle avoir été impressionné dès ses premiers pas au Parc des princes.

Dans l’hexagone, certains publics sont réputés pour être particulièrement investis derrière leurs joueurs. C’est notamment le cas de l’OM au Vélodrome, du RC Lens à Bollaert, de l’ASSE à Geoffroy Guichard, mais aussi le PSG avec le Parc des princes.

Les supporters du PSG ont choqué Milan Skriniar dès sa première

En attestent les divers tifos ingénieux des ultras du PSG lors des rencontres de Ligue des champions entre autres. Recruté par le Paris Saint-Germain à l’intersaison, lui qui a connu l’Inter et Giuseppe Meazza ou San Siro, Milan Skriniar avoue avoir été bluffé par l’investissement des supporters du PSG dès sa première au Parc des princes.

«Les supporters ? J’ai vraiment été surpris car ils ont chanté pendant tout le match»