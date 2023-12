Mercato - OM : Il arrive à Marseille, son départ est déjà acté ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM va acter un renfort en janvier prochain. Prêté depuis un an et demi à Botafogo, Luis Henrique n'a pas été conservé et va retrouver la cité phocéenne lors de la reprise. Mais comme l'a laissé entendre Pablo Longoria, il n'est pas impossible que le joueur quitte la France lors du mercato, notamment si une offre satisfaisante arrive sur sa table.

Pablo Longoria se serait bien passé de ce dossier. Le président de l'OM va devoir gérer le cas Luis Henrique, de retour à Marseille après un prêt d'un an et demi à Botafogo. Jeudi dernier, Longoria avait confirmé avoir reçu quelques offres pour son joueur.

« Il y a des clubs brésiliens qui ont fait des offres »

« Il y a des clubs brésiliens qui ont fait des offres qu'on a refusées parce qu'elles n'ont pas atteint le niveau économique souhaité. On est en réflexion parce qu'il y a des intérêts officiels, huit clubs brésiliens et deux en Europe ont demandé des informations » avait confié Pablo Longoria.

L'OM n'exclut rien avec Luis Henrique