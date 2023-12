Mercato - OM : Longoria déjà KO pour ce buteur à 15M€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ils rêvent de son retour en Europe. Auteur d'une saison majuscule en MLS, Denis Bouanga suscite des convoitises sur le vieux continent. L'OM apprécie énormément son profil selon les informations exclusives du 10Sport.com. Mais l'international gabonais, qui a vu sa valeur exploser, serait hors de prix pour l'équipe de Pablo Longoria.

En quittant l'ASSE en août 2022, Denis Bouanga s'était exposé aux critiques. Certains ne comprenaient pas pourquoi le joueur, alors âgé de 27 ans, avait pris la décision de s'exiler en MLS. Mais sa dernière saison sous le maillot du Los Angeles FC lui donne raison. L'attaquant a claqué 20 buts, faisant mieux qu'un certain Lionel Messi. Evidemment, ses performances ne sont passées inaperçues en Europe. Selon les informations exclusives du 10Sport.com, l'OM apprécie ses qualités, et l'intérêt est réciproque.

« L’Olympique de Marseille dans un coin de ma tête »

Il y a quelques mois, Bouanga avait réagi à un possible transfert à l'OM. « L’Olympique de Marseille, c’est toujours dans un coin de ma tête » avait-il déclaré. Un transfert, qui reste possible étant donné que l'international gabonais avait ouvert la porte à un retour en Europe : « C'est une possibilité, oui (un retour en Europe). Je laisse cela aux autres, même s'il me reste quelques années de contrat ici. Je dois juste dire que je suis très heureux au LAFC, très heureux ici. Mais oui, il est possible que je doive retourner en Europe. Je laisse le club et mes agents réfléchir à tout cela. Mais comme je l'ai dit, je suis très honoré d'avoir porté ce maillot et d'avoir joué pour cette institution » .

