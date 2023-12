Mercato - OM : Une star débarque à Marseille, Longoria se fait dézinguer

Thibault Morlain

Alexis Sanchez parti, l’OM a fait venir une nouvelle star en attaque lors du dernier mercato estival. Pablo Longoria s’est alors servi du côté de Chelsea en récupérer Pierre-Emerick Aubameyang. A 34 ans, l’ancien de l’ASSE s’est engagé pour 3 saisons avec l’OM. De quoi faire halluciner Romain Molina, qui s’est permis de dézinguer Pablo Longoria pour cette hérésie à ses yeux.

Alors que Pierre-Emerick Aubameyang galérait du côté de Chelsea, Pablo Longoria lui a tendu la main pour le faire venir à l’OM. A 34 ans, l’attaquant gabonais a alors fait son grand retour en Ligue 1, lui qui avait notamment explosé à l’ASSE. Aubameyang a donc posé ses valises à Marseille, où il a signé un contrat de 3 ans avec le club phocéen.

« C'est soit de l’incompétence soit t’as un problème »

Pour 90min , Romain Molina est revenu sur ce contrat signé par Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM. Et pour lui, Pablo Longoria s’est totalement trompé : « Le premier mot qui me vient quand on dit Longoria ? L'illusionniste. Il est incroyable. Non mais le contrat d’Aubameyang, c'est soit de l’incompétence soit t’as un problème… Non mais attends parce qu'on me vante Longoria. Attention car c'est un mec qui bosse un minimum, il ne faut pas déconner. Il y en a, ils ne foutent rien. Il y a tellement de va et vient chaque année à Marseille, c'est une réalité. Alors c'est vrai qu'il y avait des problèmes économiques, mais quand tu vois ce qui a été dépensé depuis l'hiver dernier, mais non, c'est abyssal. Mais quand tu vois le niveau de ce que tu ramènes, les salaires aussi. Je reviens sur Aubameyang, j'ai rien contre Aubameyang mais tu donnes trois ans de contrat à ce gars... Même tactiquement, je ne pige pas ».

« C’est un scandale »