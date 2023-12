Mercato - PSG : Une catastrophe à 128M€ est annoncée !

Thomas Bourseau

Victor Osimhen est une piste de Luis Campos, qui l’avait recruté au LOSC en 2019, pour le PSG. Le conseiller football du club de la capitale a essuyé un échec lors du dernier mercato estival. Et à l’avenir, il se pourrait que Chelsea lui fasse de l’ombre à cause de l’idole du Nigérian : John Obi Mikel.

À quelques heures du réveillon de Noël, le Napoli a fait un joli cadeau à Victor Osimhen en lui permettant de signer une prolongation de contrat le liant au club napolitain jusqu’en juin 2026. Une clause libératoire de 128M€ sera valable à chaque été comme souligné par The Athletic . L’occasion pour le PSG de revenir à la charge après sa tentative ratée à la dernière intersaison comme le10sport.com vous l’a révélé ces dernières semaines ?

«Nous avons travaillé et uniquement sur le renouvellement. Et l'été prochain, ce sera pareil»

L’agent de Victor Osimhen, Roberto Calenda a clairement fait savoir au Corriere dello Sport que l’attaquant nigérian était heureux au Napoli et que malgré les « offres monstrueuses », une prolongation de contrat était l’unique objectif du clan Osimhen. « Écoutez, l'été dernier, beaucoup d'offres sont arrivées, même monstrueuses, mais De Laurentiis voulait garder Victor et nous nous sommes mis à sa disposition. S'il y avait eu un désir de partir, nous l'aurions dit. Au lieu de cela, nous avons travaillé, et beaucoup, uniquement sur le renouvellement. Et l'été prochain, ce sera pareil: on parlera avec De Laurentiis et on verra ce qu'on peut faire ensemble ».

Obi Mikel, idole d’Osimhen, lui ouvre la porte de Chelsea !