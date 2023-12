Mercato - PSG : Le verdict est tombé pour le recrutement !

Thomas Bourseau

Milan Skriniar a fait partie du grand remodelage d’effectif opéré par le PSG cet été. Aux yeux de l’ex-défenseur de l’Inter, groupe qui est allé en finale de la Ligue des champions la saison passée, le Paris Saint-Germain a construit une équipe plus que cohérente qui va toujours tirer dans le même sens.

Le Paris Saint-Germain a mis la main sur Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé, Marco Asensio et huit autres recrues lors du dernier mercato estival. Milan Skriniar fait partie de cette révolution sportive lancée par les dirigeants du club de la capitale, pour son plus grand bonheur comme il l’a confié à PSG TV dans une interview publiée ce mercredi sur la chaîne YouTube du club parisien. « Ce que le PSG signifie pour moi ? Je viens de signer avec le Paris Saint-Germain et j’en suis vraiment fier. C’est quelque chose d’incroyable pour moi. C’est la plus grande étape de ma carrière, je peux le dire ».

«Je connaissais déjà certains de mes coéquipiers»

Toujours pour les médias du PSG, Milan Skriniar a avoué connaître certains de ses coéquipiers avant même de déposer ses valises au Paris Saint-Germain. « Je connaissais déjà certains de mes coéquipiers. Je pense avoir joué contre peut-être trois ou quatre d’entre eux. Gigio (ndlr Donnarumma) est l’un d’eux. Je pense aussi à Fabian Ruiz et Ousmane Dembélé ».

«On ne fait qu’un en match comme à l’entraînement et c’est super»