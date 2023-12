Mercato : Le PSG boucle son transfert et lui fait vivre un rêve !

Thomas Bourseau

Arrivé en Italie à l’été 2016 pour une pige à la Sampdoria, Milan Skriniar a définitivement brillé à l’Inter pendant six années jusqu’à sa venue en tant qu’agent libre au PSG à la dernière intersaison. De quoi le rendre « fier » et de lui permettre de s’enflammer pour « la plus grande étape » de sa carrière.

Le PSG s’est montré plus que actif lors du dernier mercato estival. En incluant le retour de Xavi Simons qui a été dans la foulée prêté au RB Leipzig, le président Nasser Al-Khelaïfi et le conseiller football Luis Campos ont offert à Luis Enrique douze recrues.

«Le PSG ? C’est la plus grande étape de ma carrière, je peux le dire»

Le technicien espagnol, qui a hérité du poste d’entraîneur du PSG en succédant à Christophe Galtier le 5 juillet dernier, a notamment témoigné de renforts dans le secteur défensif avec notamment Lucas Hernandez et Milan Skriniar, deux défenseurs d’expérience. Pour ce qui est du Slovaque, qui a passé six saisons à l’Inter, s’engager en faveur du PSG est le graal de sa carrière de joueur. « Ce que le PSG signifie pour moi ? Je viens de signer avec le Paris Saint-Germain et j’en suis vraiment fier. C’est quelque chose d’incroyable pour moi. C’est la plus grande étape de ma carrière, je peux le dire ». a confié Skriniar à PSG TV.

Mercato - PSG : C'est terminé pour ce transfert à 20M€ https://t.co/WT1jEmd5rw pic.twitter.com/HKVa3db46Q — le10sport (@le10sport) December 27, 2023

«Dès le premier jour, je me suis senti très bien ici»