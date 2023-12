L'entraîneur du FC Nantes a «dégoupillé dans le vestiaire»

Thibault Morlain

Ça fait maintenant 3 défaites consécutives sur le banc du FC Nantes pour Jocelyn Gourvennec. Ce mercredi, pour la dernière rencontre de 2023, les Canaris se sont inclinés face à l'OL (1-0). Un résultat qui n'a clairement pas été du goût de l'entraîneur du FC Nantes. En effet, après la rencontre, Gourvennec a fait part de sa colère au retour dans les vestiaires.

Pierre Aristouy remercié, le FC Nantes a décidé de faire confiance à Jocelyn Gourvennec. Et le nouvel entraîneur des Canaris est déjà dans le dur. Le club de Waldemar Kita a d'ailleurs terminé 2023 sur une défaite face à l'OL. Un résultat que n'a pas apprécié Gourvennec, qui l'a bien fait savoir après le coup de sifflet final...

« Je ne peux pas être satisfait de ce que j'ai vu »

Jocelyn Gourvennec était plus remonté que jamais suite à la défaite du FC Nantes contre l'OL ce mercredi. Rapporté par Le Figaro , l'entraîneur des Canaris a ainsi balancé : « J'ai dégoupillé dans le vestiaire. Il n'est pas possible, a minima, de ne pas partager les points ici à Lyon. Je ne peux pas être satisfait de ce que j'ai vu ce soir (mercredi). Dans les intentions, oui, la réalisation technique, oui. On livre un bon match techniquement. Mais dans les trente derniers mètres, il ne se passe pas grand-chose ».

« J'ai dégoupillé dans le vestiaire »