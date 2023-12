Mercato : Le PSG fait capoter un transfert à l’étranger !

Thomas Bourseau

Le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier prochain. Et comme beaucoup de clubs, Arsenal scruterait le marché afin de se renforcer. Intéressés par Martin Zubimendi selon la presse étrangère, les Gunners devraient se rater à cause du PSG et de la Ligue des champions. Explications.

Du haut de ses 24 ans, Martin Zubimendi fait son trou à la Real Sociedad et commence à se faire un nom sur le marché des transferts. International espagnol depuis 2021, le milieu de terrain formé au club basque où il a fait ses débuts en professionnel en 2018 a terminé premier de son groupe en Ligue des champions devant l’Inter, finaliste de la dernière édition.

Zubimendi et la Real Sociedad se préparent pour le PSG

Le tirage au sort effectué le 18 décembre dernier a dévoilé l’adversaire de la Real Sociedad en 1/8ème de finale de la Ligue des champions qui n’est autre que le PSG. Et pour Frédéric Hermel, journaliste de RMC couvrant le championnat espagnol, la Real Sociedad de Martin Zubimendi sera tout sauf un cadeau pour le Paris Saint-Germain. « Le PSG va souffrir face à une équipe qui joue aussi bien au ballon. Il n’y a pas de grandes stars. Oyarzabal est l’enfant de la maison, Merino, Zubimendi… ».

Zubimendi refuse de quitter la Real Sociedad pour Arsenal avant le PSG !