Mercato - PSG : Une offre va partir pour Mbappé

Benjamin Labrousse

Mis à l’écart l’été dernier après avoir refusé d’étendre son contrat jusqu’en 2025, Kylian Mbappé se retrouvera en fin de contrat en juin prochain. Après avoir manqué son coup en 2022, le Real Madrid s’apprête à revenir à la charge concernant l’attaquant du PSG, et ce dès janvier. D’ailleurs, le club espagnol a prévu d’agir très rapidement concernant Mbappé. Explication.

Durant les dernières heures du mercato estival en 2022, Kylian Mbappé avait fortement déçu le Real Madrid en décidant de finalement prolonger au PSG. Et si l’attaquant français était présenté au Parc des Princes abordant un maillot floqué « Mbappé 2025 », c’est bien en juin 2024 que le numéro 7 verra son bail actuel expirer.

Kylian Mbappé toujours autant convoité par le Real Madrid

Car l’été dernier, Kylian Mbappé a refusé d’étendre son contrat jusqu’en 2025 au PSG (Mbappé possédait une option d’extension d’une année dans son bail). Cela avait d’ailleurs provoqué la fureur des dirigeants parisiens, qui de leur côté, s’étaient résolus à vendre leur vedette. Finalement bien incorporé au sein de la formation de Luis Enrique, Kylian Mbappé voit néanmoins son bail actuel expirer en juin prochain. De son côté le Real Madrid s’apprêterait à revenir à la charge concernant le capitaine de l’équipe de France, et ce dès le mois de janvier 2024.

Le Real Madrid veut recruter Mbappé avant le mois de février !