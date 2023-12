Mercato - FC Nantes : Il sort du silence après sa signature

Thibault Morlain

Ces derniers jours, il était question d'un possible départ de Moses Simon. En fin de contrat au FC Nantes, le Nigérian était notamment le viseur de l'OL. Alors qu'un départ libre aurait pu intervenir à l'issue de la saison, ce scénario est désormais à oublier. En effet, ce vendredi, les Canaris ont officialisé une grande nouvelle : la prolongation de Simon.

Arrivé au FC Nantes en 2019 en provenance de Levante, Moses Simon est devenu au fil des saisons un joueur important pour les Canaris. Mais voilà que dernièrement, des questions se posaient à propos de son avenir. Le Nigérian était dans sa dernière année de contrat et du monde était au rendez-vous pour tenter de le recruter libre. L'OL, le LOSC ou encore Nice pensaient à Moses Simon, qui va toutefois rester au FC Nantes.

Simon au FC Nantes jusqu'en 2026

L'histoire va donc continuer entre Moses Simon et le FC Nantes. Ce vendredi matin, les Canaris ont annoncé la signature du Nigérian, désormais sous contrat jusqu'en 2026. « Le FC Nantes est très heureux d’annoncer la prolongation de contrat de Moses Simon (28 ans). L’ailier nigérian, arrivé à l’été 2019 en provenance du Levante Unión Deportiva (La Liga, Espagne), a décidé de poursuivre l’aventure en jaune et vert pour les deux prochaines années. Il est désormais lié au Club des bords de l’Erdre jusqu’en 2026 », peut-on lire dans le communiqué nantais.

Il s’est fait un nom sur les pelouses de @Ligue1UberEats Véritable poison pour les défenseurs. Notre Super Eagle, @Simon27Moses prolonge 🦅🇳🇬 pic.twitter.com/52fbkWS5Z8 — FC Nantes (@FCNantes) December 22, 2023

« Très heureux de rester à Nantes »