Mercato - PSG : Grand retour annoncé, l’image qui fait le buzz

Axel Cornic

En réussite à Bologna, Thiago Motta et la nouvelle sensation de la Serie A et cela n’a pas échappé au Paris Saint-Germain, où le président Nasser Al-Khelaïfi le suit avec attention depuis ses débuts d’entraineur. D’ailleurs, des images de quand il entrainait les U19 font le buzz actuellement en Italie.

Pour les observateurs du championnat italien, Thiago Motta et le coach de demain. C’est simple, le jeu de son Bologna est unanimement salué et il a réussi à la perfection la succession du regretté Siniša Mihajlović, ce qui était tout sauf simple.

Motta, le PSG dans le destin ?

Il n’a pas fallu attendre longtemps avant de voir son nom être lié aux plus grands clubs d’Europe, comme le FC Barcelone ou l’Inter. C’est également le cas du PSG, puisque le président Nasser Al-Khelaïfi rêverait de lui confier les rênes de l’équipe première après Luis Enrique, dont le contrat se termine en juin 2025.

« Je ne me fâche pas si tu perds le ballon, je me fâche si tu restes immobile et que tu ne vas pas faire le pressing »