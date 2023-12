Mercato - OM : Après le PSG, il recale Pablo Longoria !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En pleine tempête en début de saison, l’Olympique de Marseille a dû rapidement sortir la tête de l’eau après le départ de plusieurs dirigeants et de son entraîneur Marcelino. Après un temps de réflexion, Pablo Longoria a quant à lui décidé de poursuivre sa mission à la tête du club phocéen, avec un objectif en tête, mettre la main sur un nouveau technicien. Son choix s’est porté sur Gennaro Gattuso, mais d’autres pistes étaient à l’étude, dont celle menant à Christophe Galtier.

Scandale raciste : Soulagé, le clan Galtier sort du silence https://t.co/EIn1eSBbVV pic.twitter.com/ea304AOCRJ — le10sport (@le10sport) December 21, 2023

Longoria a tenté sa chance avec Galtier

Démis de ses fonctions d’entraîneur du PSG après une seule saison sur le banc parisien, Christophe Galtier aurait pu rebondir à l’OM. Le10sport.com vous avait révélé en exclusivité que l’entraîneur originaire de Marseille était la priorité de Pablo Longoria, dégainant même une proposition pour le convaincre de passer du Parc des Princes au Vélodrome qu’il connaît bien, mais Christophe Galtier n’a pas cédé.

Galtier a bien dit non à l’OM