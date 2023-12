Mercato - OM : Il réclame du lourd à Longoria

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que l'OM ait redressé la barre en fin de première partie de saison, le début de l'année 2024 s'annonce crucial pour le club phocéen qui sera attendu au tournant. Mais pour cela, il faudra réaliser un mercato d'hiver sans faute comme le souligne Daniel Riolo qui rappelle que l'effectif sera largement affaibli par les nombreux départs à la CAN de joueurs importants durant le mois de janvier.

L'OM a des chances d'être une nouvelle fois l'un des clubs les plus actifs sur le mercato. Et pour cause, l'effectif de Gennaro Gattuso va voir partir plusieurs joueurs à la CAN au début de l'année, ce qui pousse Pablo Longoria à s'activer sérieusement durant le mois de janvier. Daniel Riolo estime même que c'est indispensable.

«C’est compliqué dans notre Ligue 1 d’avoir des certitudes»

« Il y a d’autres équipes qui vont morfler durant la CAN. C’est compliqué dans notre Ligue 1 d’avoir des certitudes. Un Monaco qui perdrait Golovin ne serait plus la même équipe. Nice fait une très belle première partie de saison mais on ne tomberait pas de l’armoire si ca se déréglait un peu. Donc c’est compliqué avec nos équipes de Ligue 1 de savoir. J’ai plutôt envie de croire que l’OM va remonter que les absents dont on parle ne vont pas l’être très longtemps », confie le journaliste de RMC au micro de l' After Foot , avant de poursuivre. .

«Il va falloir étoffer l’effectif»