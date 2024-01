Mercato - PSG : Mbappé fait déjà une promesse pour sa signature !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé est désormais en droit de négocier avec l’écurie de son choix dans l’optique d’un départ libre en fin de saison, ou bien de prolonger avec le club de la capitale. Et l’attaquant français promet de ne pas faire trainer les choses une fois qu’il aura pris sa décision finale.

Le feuilleton Kylian Mbappé promet d’être très animé dans les mois à venir au PSG ! Le capitaine de l’équipe de France, dont le contrat arrivera à expiration en fin de saison, dispose désormais de deux possibilités : partir libre à cette échéance, ou bien opter pour une prolongation de dernière minute, comme il l’avait fait en mai 2022. Interrogé en zone mixte mercredi soir après la victoire du PSG en Trophée des Champions contre Toulouse, Mbappé a fait de grandes annonces à ce sujet.

Le boss du PSG viré, il hallucine https://t.co/LkMpHTl0pi pic.twitter.com/hG5XJ4EAFU — le10sport (@le10sport) January 4, 2024

« Je n’ai pas encore fait de choix »

« Déjà un accord avec un club ? Non. Déjà, je suis très motivé pour cette année. C’est très important, nous avons des titres à aller chercher. Nous en avons déjà récupéré un. Mais, non, je n’ai pas encore pris ma décision. Je n’ai pas encore fait de choix. Je pense qu’avec l’accord passé avec le président cet été, peu importe ma décision, nous avons réussi à protéger l’ensemble des parties et à préserver la sérénité du club pour les défis à venir. C’est le plus important. Le reste est secondaire », indique Mbappé, qui promet ensuite que les choses vont s’accélérer une fois qu’il aura donné son accord pour signer son contrat, que ce soit au PSG ou dans un autre club.

« Si je sais ce que je veux faire, je ne vais pas traîner »