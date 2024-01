Mercato - PSG : Transferts à 180M€, «ce sont des blaireaux»

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a déboursé environ 180M€ pour recruter à la fois Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Toutefois, les deux hommes sont désormais des remplaçants à Paris. Luis Campos préférant aligner Kylian Mbappé à la pointe de son attaque. Selon Daniel Riolo, le conseiller football du PSG a eu tout faux pour ces deux transferts.

Déterminé à renforcer la pointe de son attaque, le PSG a recruté deux avant-centres. En effet, Luis Campos a finalisé les transferts de Randal Kolo Muani et de Gonçalo Ramos. Le premier est arrivé en provenance de l'Eintracht Francfort et aurait couté environ 100M€. Le second est prêté avec option d'achat par Benfica pour une somme totale d'environ 80M€. Et le PSG a d'ores et déjà annoncé avoir levé la clause de Gonçalo Ramos.

Campos a échoué pour le poste de n°9

Lors des premiers mois de la saison, Luis Enrique faisait alterner Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani au poste de numéro 9. Toutefois, depuis la fin du match contre Newcastle au Parc des Princes (le 28 novembre), le coach du PSG préfère miser sur Kylian Mbappé, qu'il a recentré, à la pointe de son attaque. Par conséquent, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani doivent désormais se contenter d'un rôle de remplaçant à Paris.

«T'es un gros tocard»