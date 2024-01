Mercato - PSG : Jackpot pour Mbappé avec ce pacte secret ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Mis à l’écart durant l’été après son refus de prolonger, Kylian Mbappé a fini par réintégrer le groupe de Luis Enrique après s’être entendu avec le PSG sur le gel de certaines primes, dont le total avoisinerait 80M€. Une somme que la star tricolore pourrait récupérer s’il venait à apposer sa signature sur un nouveau bail.

« Je n’ai pas fait de choix ». Présent face aux journalistes mercredi soir après la victoire du PSG au Trophée des Champions, Kylian Mbappé a eu l’occasion de faire le point sur son avenir et l’annonce de sa décision. « Si je sais ce que je veux faire pourquoi trainer. Ça n’a aucun sens », a notamment indiqué l’attaquant de 25 ans, qui a par ailleurs confirmé l’existence d’un premier accord avec le PSG.



Mercato - PSG : Mbappé sort du silence et annonce un accord ! https://t.co/VicAaEOL4I pic.twitter.com/5x9KQcjqOB — le10sport (@le10sport) January 3, 2024

Un accord a bien été trouvé

Comme indiqué ces derniers mois, Kylian Mbappé et le PSG ont bien trouvé un terrain d’entente l’été dernier permettant au club de s’y retrouver sur un plan financier si son joueur venait à partir libre. « Avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties et préservé la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important », a précisé Mbappé. La somme de 80M€ est évoquée. Mais l’international français a-t-il réellement fait une croix sur cet argent ?

Et si Mbappé récupérait les primes gelées ?