Mercato - PSG : Un coup de maître du Qatar avec Mbappé ?

Le Paris Saint-Germain a offert un contrat en or à Kylian Mbappé au printemps 2022, sous la supervision du Qatar, grâce auquel le capitaine de l’équipe de France percevrait diverses primes de fidélité chaque été avec le luxe de choisir ou non d’honorer son ultime année de contrat jusqu’à 2025. De par sa décision de ne pas activer la clause, Mbappé s’est attiré les foudres du PSG et du Qatar l’été dernier. Cependant, des discussions en août ont permis au PSG et aux Qataris d’assurer leurs arrières quelle que soit l’issue du feuilleton Mbappé.

Au cours de l’été 2023, Kylian Mbappé a été publiquement menacé d’un transfert par Nasser Al-Khelaïfi si jamais le meilleur buteur de l’histoire du PSG refusait de revenir sur sa décision de ne pas activer la clause présente dans son contrat afin de le prolonger d’une saison jusqu’à l’été 2025. Pire, les propriétaires qataris du Paris Saint-Germain auraient, selon UOL Esporte , fait passer un message au club à l’époque : tant que Kylian Mbappé n’avait pas prolongé, il ne remettrait pas la tunique parisienne.

Un coup financièrement bien senti du PSG pour assurer ses arrières avec Mbappé ?

Finalement, à la mi-août, Kylian Mbappé avait été réintégré dans le groupe de Luis Enrique après trois semaines à être resté sur le carreau. Et il semblerait d’après RMC Sport ou encore 90min que la raison de sa réintégration résiderait dans le fait qu’il ait accepté de faire une croix sur sa prime de fidélité s’élevant à 70M€ minimum. Ben Jacobs est allé plus loin. Sur son compte X , le journaliste de CBS Sports notamment a confié que la couverture convenue entre le PSG et Kylian Mbappé permettrait au club de la capitale d’avoir des garanties de remboursement de la part de Mbappé qui pourrait également tout bonnement renoncer à divers paiements d’un montant total d’une indemnité de transfert qu’attendrait le PSG en cas de vente de Mbappé en temps normal.

Prolongation en vue pour Mbappé, le PSG s’emmure dans le silence